ERIC CLAPTON: Dokumentarfilm mit dazugehörigem Soundtrack

Am 29. Juni erscheint unter dem Titel "Life in 12 Bars" ein Dokumentarfilm auf DVD und BlueRay über einen Ausnahmekünstler, der Musikgeschichte geschrieben hat. ERIC CLAPTON hat dafür auch sein persönliches Archiv geöffnet und gibt uns so tiefe Einblicke in ein Leben voller Höhen und auch Tiefen.



Bereits ab dem 8. Juni gibt es den dazugehörigen Soundtrack, der neben teilweise rarem und unveröffentlichtem Material aus all seinen Schaffensperioden auch Songs von Künstlern wie den BEATLES, MUDDY WATERS and ARETHA FRANKLIN enthält. Besonders herausstellen möchte ich hier ein über 17minütige und vorher noch nie veröffentlichter Version des CREAM-Klassikers 'Spoonful', der während der Abschiedstournee 1968 aufgenommen wurde.



Folgende Stücke sind enthalten:



CD 1

1. Big Bill Broonzy - "Backwater Blues"

2. Muddy Waters - "My Life Is Ruined"

3. Muddy Waters - "I Got Mojo Working" (Live At Newport Jazz Festival 1960)

4. The Yardbirds - "I Wish You Would"

5. The Yardbirds - "For Your Love"

6. John Mayall & The Bluesbreakers - "Steppin’ Out"

7. John Mayall & The Bluesbreakers - "All Your Love"

8. Cream - "I Feel Free"

9. Cream - "Strange Brew"

10. Cream - "Sunshine of Your Love"

11. Aretha Franklin - "Good to Me As I Am To You"

12. Cream - "Crossroads"

13. The Beatles - "While My Guitar Gently Weeps"

14. Cream - "Badge"

15. Cream - "White Room (Live)"

16. Cream - "Spoonful (Live from Goodbye tour – LA Forum October 19, 1968) *

17. Blind Faith - "Presence Of The Lord"



CD 2

1. Delaney & Bonnie & Friends featuring Eric Clapton - "Comin’ Home"

2. Eric Clapton - "After Midnight" (alternate mix)

3. Eric Clapton - "Let It Rain" (alternate mix)

4. Derek and The Dominos - "High" *

5. George Harrison - "My Sweet Lord"

6. Derek and The Dominos - "Thorn Tree In The Garden"

7. Derek and The Dominos - "Nobody Knows You When You’re Down And Out"

8. Derek and The Dominos - "Bell Bottom Blues -

9. Derek and The Dominos - "Layla"

10. Derek and The Dominos - "Little Wing (Live at the Fillmore 1970)" *

11. Derek and The Dominos - "Got To Get Better In A Little While"

12. Eric Clapton - "I Shot The Sheriff" (full length version) *

13. Eric Clapton - "Little Queenie" (Long Beach Arena, Long Beach, California, July 19/20, 1974) *

14. Eric Clapton - "Mainline Florida"

15. Eric Clapton - "Tears In Heaven"



* bisher unveröffentlicht



Für Vinyl Freaks gibt es auch eine Ausgabe auf insgesamt vier schwarzen Scheiben.

