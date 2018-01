Ram: Kleine Änderungen auf der

Bereits Ende November haben wir über die angekündigte Tour von RAM, PORTRAIT und TRIAL berichtet. Die "Roadkill Tour 2018" hat jetzt zwei kleine Änderungen zu vermelden. Die Tour beginnt jetzt am 09.02.2018 im JUZ Bürgerfelde in Oldenburg. Das Konzert in hamburg findet nicht mehr im Headcrash sondern im Bambi Galore statt.

Hier nochmal alle Tourdaten:

09.02.2018 - Oldenburg, JUZ Bürgerfelde

10.02.2018 - Essen, Turock

11.02.2018 - Berlin, Musik & Frieden

12.02.2018 - Magdeburg, Factory

13.02.2018 - NL-Nijmegen, Merelyn

14.02.2018 - Frankfurt, Nachtleben

15.02.2018 - Karlsruhe, Alte Hackerei

16.02.2018 - CH-Aarburg, Musikburg

17.02.2018 - CH-Chur, Palazzo Chur

18.02.2018 - IT-Manuta, Backstage

19.02.2018 - München, Backstage

20.02.2018 - Jena, F-Haus

21.02.2018 - Köln, Jungle Club

22.02.2018 - Kassel, K19

23.02.2018 - Hamburg, Bambi Galore

24.02.2018 - SWE-Gothenburg, Belseboat