Ray Alder kommt großartig und solo!

Inside Out Records hat sich das erste Soloalbum des FATES WARNING und Ex-Redemption-Sängers mit dem Titel "What The Water Wants" gesichert. Das Ganze wird so klingen wie 'What The Water Wanted': Youtube.

Das klingt ja super! Dazu hat sich das Goldkehlchen eine erfahrene Truppe zusammengesucht bestehend aus Mike Abdow (FATES WARNING-Tourmusiker), Tony Hernando (LORDS OF BLACK) und Craig Anderson (IGNITE, CRESCENT SHIELD) und als Produzenten hat man Simone Mularoni (RHAPSODY, Michael Romeo, DGM) engagiert. Ich freue mich jetzt schon auf diese Lieder:

1. Lost

2. Crown Of Thorns

3. Some Days

4. Shine

5. Under Dark Skies

6. A Beautiful Lie

7. The Road

8. Wait

9. What The Water Wanted

10. The Killing Floor

11. The Road (Acoustic Version) * Bonus Track

die es als Digi-Pack-CD und als Vinyl+CD-Bundle ab 18. Oktober geben wird.