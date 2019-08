EXHORDER legt nach!

Hier ist 'Hallowed Sound' aus dem am 20. September erscheinenden Album "Mourn The Southern Skies": Youtube.

Gitarrist Vinnie LaBella sagt dazu: "'Hallowed Sound' könnte glatt aus der "The Law"-Ära stammen, bietet aber auch einige neue Drehungen und Wendungen. Hier erwarten den Hörer Midtempo- bzw. langsame, schwere Grooves, die vom fiesen und zugleich beseelten Gesang Kyle Thomas' über unsere geliebte NOLA-Musikgeschichte sowie deren Zukunft begleitet werden!"

Vorbestellungennimmt der Nuclear Blast Shop entgegen, wofür man dann diese Lieder erhalten würde:

01. My Time

02. Asunder

03. Hallowed Sound

04. Beware The Wolf

05. Yesterday's Bones

06. All She Wrote

07. Rumination

08. The Arms Of Man

09. Ripping Flesh

10. Mourn The Southern Skies

Live wird die Band auch bei uns aufspielen, aber nur mit zwei Gigs in unserem Lesegebiet:

04.10. D Essen - Turock

05.10. D Lichtenfels - Way Of Darkness Festival

07.10. UK London - The Underworld Camden

08.10. UK Manchester - Rebellion

09.10. UK Glasgow - Slay

10.10. IRL Dublin - Voodoo Lounge