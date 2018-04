Ray Phillips mit Autobiographie

Der Name ist vielleicht nicht jedem geläufig, aber der Gute war Schlagzeuger bei BUDGIE von 1971 bis 1973. Das Buch heißt "The Ray Phillips Story: An Awful Biography Of A Great Life - From Budgie To Tredegar And Beyond" und ist über die BUDGIE-Webseite bestellbar. Die ersten 150 Besteller erhalten einen kostenlosen 12-Track-Sampler dazu. Aber auch ohne CD sind die Rahmendaten beeindruckend: 496 Seiten, 118000 Worte und 600 Bilder machen das Buch zu mehr als einer beiläufigen Lektüre. Hier ist der Autor selbst: Youtube.

