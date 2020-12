Relapse Records: 30 Jahre - Riesensampler

Das Qualitätslabel, was vor allem mit Veröffentlichungen aus den Bereichen Hardcore, Crustcore, Grindcore, Death Metal, Math Core usw. auf sich aufmerksam gemacht hat, hat sich in den nun dreißig Jahren altersmilde auch anderen Genres geöffnet und so ein beachtliches und abwechslungsreiches Portfolio aufgebaut.

Nun findet man auch Bands aus den Sektoren Shoegaze, Postrock, Ambient, Psychedelic Rock, Proto Metal und vielem mehr auch hier.

Jetzt hat das Team einen Überblickssampler mit sage und höre 260 Stücken online gestellt, der sich demnach wirklich lohnt.

Herzlichen Glückwunsch!