WALK THE WALK ist bei AOR Heaven

Das neueste Pferd im AOR Heaven-Stall nennt sich WALK THE WALK. Hinter diesem Namen verbergen sich zwei erfahrene Musiker, die bereits mit zahlreichen Größen des Rock gearbeitet haben. Bevor ich aber mit dem Namedropping anfange, erstmal etwas Musik. Hier ist 'Running From You':

Einer der Hauptakteure der Band ist J. Adler, der bereits mit diesen Musikern gearbeitet hat: David Ellefson (MEGADETH), Ray Luzier (DAVID LEE ROTH), Tracy G. (DIO), Matt Bachand (SHADOWS FALL), Tim Gaines (STRYPER), Larry "Bones" Dennison (LITA FORD, DIO), Ryan Hoyle (PAUL RODGERS), Paul Bostaph (SLAYER, TESTAMENT), Steve Conley (FLOTSAM & JETSAM), Rex Carroll (WHITECROSS), & Billy Smiley (WHITEHEART). Außerdem war er Sänger der Bands DEAD OF NIGHT zusammen mit Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE), Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL), Derek Kerswill (ex-UNEARTH, KINGDOM OF SORROW) und Jeff Fultz (ex-SEEMLESS) sowie GOADED mit Ray Luzier (KORN), Tracy G. (DIO, WWIII) and Larry Dennison (DIO, LITA FORD).

Der andere ist Multi-Instrumentalist Paul Alfery, der mit Zakk Wylde, Steve Vai, Tony Iommi gespielt und mit Marti Frederiksen (AEROSMITH, BUCKCHERRY, OZZY OSBOURNE, MÖTLEY CRÜE) und Stephan Williams (GREAT WHITE) komponiert hat.

Das selbstbetitelte Album wird am 26. Januar erscheinen.

Quelle: Germusica Redakteur: Frank Jaeger Tags: walk the walk