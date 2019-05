Rene Shades mit Soloalbum

Wer ist Rene Shades? Na, der Bassist der dänischen Vorzeigerocker PRETTY MAIDS! Deren letzte Alben waren allesamt Granaten, aber Rene zeigt auf seinem Solowerk mit dem Titel "Teenage Heart Attacks & Rock ’n’ Roll Heaven" eine weniger heftige Seite und kehrt mit zwölf Liedern eher zu seinen Ursprüngen zurück, die von Hans-Martin Buff (PRINCE, SCORPION) und Flemming Rasmussen (METALLICA, BLIND GUARDIAN) produziert wurden. Diese Lieder werden anthalten sein:

1. The Brigade

2. Reckless

3. Superheroes

4. Forever Girl

5. What Are You Waiting For

6. Midnight In The City

7. The American Dream

8. Oh Susie

9. Little Footsteps In The Sand

10. Pretty Little Lies

11. Centerfold

12. Already Gone

Nach einem kleinen Reinlauschen muss ich sagen, das ist eine ganz erfrischende, abwechslungsreiche Scheibe, auf der Shades zeigt, dass er auch ein guter Sänger ist und zu der es auch schon ein Video gibt: Youtube.