Gitarrist gesucht bei ATLANTEAN KODEX

Wie die Band heute bekannt gab, muss sich ATLANTEAN KODEX vom langjährigen Lead-Gitarristen Michael Koch trennen. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme, wie in einem Statement auf Facebook zu lesen ist:

"Wie nur die wenigsten wissen, hat Koch aufgrund massiver Gelenkschmerzen seine letzten Auftritte nur nach Einnahme von Schmerzmitteln spielen können. Die Reisen, besonders zu internationalen Shows, sowie die Gigs selber waren für ihn stets mit enormen Schmerzen verbunden. Dennoch hat er über zehn Jahre lang gekämpft, nie geklagt und auf der Bühne 100% gegeben.

Nun allerdings, mit dem neuen Album, zahlreichen Shows, vielen Reisen und den damit verbundenen Strapazen am Horizont, haben wir gemeinsam beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. Koch wird weiter Teil der Kodex-Familie bleiben. Also: Wenn Ihr ihn bei einem Festival trefft, bedankt Euch bei ihm für all die geilen Shows und kauft ihm gefälligst ein Bier! Und bei Kodex-Shows in (Süd-)Deutschland stehen die Chancen nicht schlecht, dass er ab und zu für ein, zwei Songs mit uns auf der Bühne steht. Wir haben bereits mit der schwierigen Suche nach einem passenden Nachfolger für Michi begonnen. Die angekündigten Shows und der Album-Release bleiben von alldem unberührt."

Mit dem dritten Album der deutschen Szene-Institution wird noch dieses Jahr gerechnet. Wir drücken die Daumen bei der Genesung und bei der Suche nach einem geeigneten Gitarristen!