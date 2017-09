Robert Plant besingt die 'Bluebirds Over The Mountain'

Der ehemalige Sänger von LED ZEPPELIN hat sich auf seinem aktuellen Album "Carry Fire" einen Klassiker vorgenommen, den unter anderem die BEACH BOYS bereits interpretierten. Robert und das Surfbrett, tatsächlich? Höre das Lied 'Bluebirds Over The Mountain', bei den Chrissie Hynde von THE PRETENDERS mitwirkt, selbst: Youtube.

"Carry Fire" wird am 13. Oktober auf CD und Doppel-Vinyl veröffentlicht werden und folgende Lieder enthalten:

1. The May Queen

2. New World…

3. Season’s Song

4. Dance With You Tonight

5. Carving Up The World Again… A Wall And Not A Fence

6. A Way With Words

7. Carry Fire

8. Bones Of Saints

9. Keep It Hid

10. Bluebirds Over The Mountain

11. Heaven Sent