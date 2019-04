Rock Hard Festival 2019: Die letzten beiden Bands!

Mit LIZZY BORDEN und THE SPIRIT wurden die letzten beiden Bands für das diesjährige Rock Hard Festival bekanntgegeben.

Wie in all den Jahren findet das beliebte Festival im Amphitheater Gelsenkirchen wieder am Pfingstwochenende statt - diesmal vom 7. bis zum 9. Juni.

Somit liest sich das finale Line-up wie folgt:

ANTHRAX

GAMMA RAY (Erste NRW-Show seit 2015!)

CANNIBAL CORPSE

WATAIN

POSSESSED (Exklusive Festival-Show in Deutschland!)

MAGNUM

LIZZY BORDEN

SKID ROW

SYMPHONY X

FIFTH ANGEL

CARNIVORE A.D.

THE OBSESSED

TYGERS OF PAN TANG

LONG DISTANCE CALLING

THE VINTAGE CARAVAN

HEIR APPARENT

VISIGOTH

CHAPEL OF DISEASE

THE IDIOTS

TYLER LEADS

THE VULTURE

THE SPIRIT