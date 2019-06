Running Order fürs Full Force

Um die Wartezeit bis zum 28. Juni 2019 zu verkürzen, veröffentlicht das "With Full Force"-Festival heute die Running Order seiner drei Bühnen: Der Mad Max Stage, dem traditionellen Hardbowl Zelt und der Medusa Seebühne. Zu den Headlinern zählen PARKWAY DRIVE, ARCH ENEMY sowie LIMP BIZKIT.



Tradition haben seit 26 Jahren auch bei der dritten Auflage in Ferropolis die Late-Night-Specials: Bei der "Knüppelnacht" laden BATUSHKA, CARACH ANGREN und ULTHA zur schwarzen Messen ein, beim "Saturday Night Fever" treten KADAVAR sowie ORANGE BOGLIN auf, während beim "Last Supper" MAMBO KURT und PERTURBATOR die letzten Fans nach Hause schicken.



Für Frühanreiser gibt es in der Stadt aus Eisen schon am Donnerstagabend ab 20 Uhr wieder eine WarmUp-Party. Darüber hinaus dürfen natürlich die legendären Full Force Aftershow-Partys mit bekannten DJs der deutschen Szene-Clubs an allen drei Festival-Tagen ab Mitternacht nicht fehlen.



Die Running Order findet ihr hier, auf der Festival-Homepage kann man sich zudem die letzten Tagestickets sichern.



With Full Force

Ferropolis

28. - 30. Juni 2019





Quelle: With Full Force Redakteur: Carsten Praeg Tags: with full force festival ferropolis stadt aus eisen parkway drive arch enemy limp bizkit batushka carach angren ultha kadavar orange boglin mambo kurt perturbator