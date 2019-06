SIGNUM REGIS: neuer Sänger, neues Lied!

Eine große Ankündigung gab es heute von der slowakischen Band SIGNUM REGIS. Nicht nur arbeiten die Melodiker an einem neuen Album, die Fans werden es darauf sogar mit einem neuen Sänger zu tun bekommen. Seit 2014 und damit auf den letzten beiden Alben lieh Marián Petranin der Band um Ronnie König seine Stimme. Ab sofort und auch auf dem kommenden Album wird dieser ersetzt vom Brasilianer Jota Fortinho, der als seine Vorbilder Andi Deris und Michael Kiske nennt und bisher international noch keine Bekanntheit erreichen konnte. Als Vorgeschmack auf das neue Album, das vermutlich noch in diesem Jahr erscheinen wird, wurde auch sogleich der erste Song veröffentlicht. Das Lyric-Vdeo zu 'I Always Go All-in' kann man sich auf der Crwodfunding-Plattform SubscribeStar anschauen. Ich finde, das klingt schon mal ziemlich großartig.

Quelle: Facebook