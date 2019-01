S91: Cover und Trackliste zum neuen Album

Die christliche Power-Prog-Band S91 aus Italien will am 22. März ihr neues Album "Along The Sacred Path" veröffentlichen. Wie schon die Trackliste unten andeutet, handelt es sich um ein Konzeptalbum über Persönlichkeiten der christlichen Geschichte.



1 - Constantine the Great (5:40)

2 - Saint Patrick (5:24)

3 - Pope Gregory I (3:38)

4 - Olaf II Haraldsson (5:02)

5 - Godfrey of Bouillon (5:02)

6 - Joan of Arc (4:42)

7 - Martin Luther (4:39)

8 - John Williams (8:18)

9 - Dietrich Bonhoeffer (10:50)

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: s91 along the sacred path