SABATON & APOCALYPTICA veröffentlichen gemeinsame Single & Video

Zur heute startenden gemeinsamen Tour haben SABATON & APOCALYPTICA jetzt eine gemeinsame Single zu dem Stück 'Angels Calling', welches im Original vom 2006 erschienen zweiten Album der Schweden stammt, veröffentlicht.



Mit dem Release der Single 'Angels Calling' erhalten die Fans einen Ausblick darauf, was sie auf der jetzigen Europa Tournee erwartet. Bei den Konzerten werden die Finnen APOCALYPTICA SABATON auf der Bühne für einige neuarrangierte Songs unterstützen.



Seht euch das Video zu 'Angels Calling' hier an:

THE GREAT EU TOUR

Special Guest and special appearance: APOCALYPTICA

Opening band: AMARANTHE



17.01. CH Zürich - Hallenstadion

18.01. D Stuttgart - Schleyer-Halle

19.01. D Munich - Olympiahalle

21.01. A Wien - Gasometer *SOLD OUT*

22.01. H Budapest - Arena *SOLD OUT*

24.01. PL Warsaw - Arena COS Torwar *SOLD OUT*

25.01. D Berlin - Max-Schmeling-Halle *SOLD OUT*

26.01. CZ Prag- O2 Arena

28.01. I Milan - Alcatraz

30.01. D Leipzig - Arena Leipzig

31.01. D Frankfurt - Festhalle

01.02. D Oberhausen - König-Pilsener-ARENA *SOLD OUT*

02.02. B Antwerpen - Sportpaleis

04.02. E Barcelona - Palau Sant Jordi

05.02. E Madrid - Vistalegre

07.02. F Paris - Zénith

08.02. UK London - Wembley Arena

09.02. NL Amsterdam - AFAS Live *SOLD OUT*

11.02. D Hamburg - Sporthalle *SOLD OUT*

12.02. DK Copenhagen - Forum Black Box

14.02. S Göteborg - Scandinavium

15.02. S Stockholm - Hovet

16.02. N Oslo - Spektrum