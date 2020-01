ANVIL und PROPHECY 23 auf Tour

Die "Legal At Last"-Tour wird ab März über den Kontinent rollen. Hier sind die Tourdaten, bei denen die Kanadier PROPHECY 23 dabei haben werden:

24.03.2020 NL Leiden - Gebr. de Nobel

25.03.2020 DE Essen - turock

26.03.2020 DE Siegburg - Kubana

27.03.2020 BE Lens - Titans Club

28.03.2020 BE Bilzen - South Of Heaven

29.03.2020 DE Obertraubling (bei Regensburg) - Eventhall Airport

30.03.2020 CH Frauenfeld - Eisenwerk

31.03.2020 DE Mannheim - 7er Club

01.04.2020 DE München - Backstage

02.04.2020 DE Stuttgart - Im Wizemann

03.04.2020 CH Luzern - Konzerthaus Schüür

05.04.2020 DE Saarbrücken - Garage

06.04.2020 DE Hannover - MusikZentrum

07.04.2020 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

08.04.2020 DE Berlin - Musik & Frieden

10.04.2020 NL Lelystad - Corneel

11.04.2020 NL Roermond - ECI Culturfabriek

12.04.2020 DE Osnabrück - Bastard Club

14.04.2020 DE Hamburg - Logo

Die Vorband wird außerdem noch ein paar eigene Gigs vor und nach der Tour spielen:

07.02.2020 DE Mannheim - 7er Club

20.03.2020 DE Bad Friedrichshall - Lemmy‘s

21.03.2020 DE Lörrach - Altes Wasserwerk

17.04.2020 DE Ludwigshafen - Dôme

25.04.2020 DE Leonberg - Jugendhaus Höfingen (Inked Table Battlefield)

04.07.2020 DE Irslingen/Dietingen - Wolfweez Open Air