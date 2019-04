SABATON besingt

Warum sollte man ein erfolgreiches Konzept ändern? Genau, das dachten sich die Schweden wohl auch und reiten weiter auf ihrer Kriegsmasche und reihen ihr Album "The Great War" ein in diverse historische Ereignisse, wie man im Trailer sehen kann: Youtube.

Okay, dieser 19. Juli bringt dann, dem Trailer nach zu urteilen, viel Bombast und sicherlich wieder typisches Futter für die Zielgruppe, eingebettet in ein Konzeptalbum. Aber im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens hat sich die Band auch tatsächlich etwas sehr Originelles einfallen lassen, denn es gibt jetzt den Youtube-Kanal SABATON History, auf dem Clips zwischen zehn und fünfzehn Minuten jeweils ein historisches Thema aufgreifen, das in einem SABATON-Song verarbeitet worden ist. Mit dem Historiker Indy Neidell sind dabei wirklich interessante Video entstanden, über das brasilianische Engagement im Zweiten Weltkrieg habe ich tatsächlich etwas gelernt.

Fans schwören ja auch die Live-Qualitäten der Band und auch diesen kann geholfen werden, denn SABATON macht auf zahlreichen Festivals Station:

04.05. CZ Pilsen - Liberation Festival

07.06. D Nürnberg - Rock im Park

08.06. D Nürburg - Rock am Ring

13./15.06. CH Interlaken - Greenfield Festival

14.06. A Nickelsdorf - Nova Rock

20.06. F Clisson - Knotfest meets Hellfest

23.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

26.06. PL Krakow - Mystic Festival

28.06. E Madrid - Download Festival

13.07. E Lleida - Doctor Music Festival

25.07. FIN Kuopio - Kuopiorock

01. - 03.08. D Wacken - Wacken Open Air *SOLD OUT*

09.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

17.08. S Falun - Sabaton Open Air

22. - 24.08. D Sulingen - Reload Festival

"The Great War" wird in verschiedenen Versionen erhältlich sein, dazu wird ein detailiertes Update folgen, solange muss der Bestellfinger noch nervös zucken, ohne erfolgreich sein zu dürfen.