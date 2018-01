SABER TIGER: Internationaler Release von

Die Japaner SABER TIGER existieren zwar bereits seit 1981, aber 2016 erst spielten sie die ersten beiden Shows in Europa, sodass man nun auch hierzulande Notiz von ihnen nahm. Im März wird das letzte Album, das elfte der Band mit dem Titel "Bystander Effect", über Sliptrick Records auch außerhalb Japans erscheinen. Dabei wurden vier Stücke, die ursprünglich alle mit japanischen Lyrics aufgenommen worden waren, nochmal mit englischem Text ergänzt und außerdem das brandneue Instrumental 'Ship Of Theseus' und der Bandklassiker 'First Class Fool' als Neuaufnahme hinzugefügt sowie zwei Demoaufnahmen. Um einen Eindruck zu bekommen, kann man hier den Videoclip zu 'Sin Eater' ansehen: Youtube.

Quelle: Grand Sounds PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: saber tiger bystander effect