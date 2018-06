Die griechischen Frickel-Thrasher von SACRAL RAGE kündigen für den 14.09.2018 ihren zweiten Longplayer an. "Beyond Celestial Echoes" wird erneut über Cruz Del Sur Records den Weg in unsere Stuben finden und sicherlich jeden Freund leicht verknoteter Rhythmik in den Wahnsinn treiben.

