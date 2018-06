HELL OVER HAMMABURG 2019

Mit einem coolen Artwork melden sich die Veranstalter des schaurig-schönen Indoor-Festivals HELL OVER HAMMABURG an der Waterkant zurück. Zehn Bands stehen bereits, aber es werden noch etliche Truppen dazu kommen. Wie wir berichten konnten war das super organisierte Fesitval in diesem Jahr ausverkauft. Der frühe Vogel und so ....

Bisher bestätigt:

Magic Circle

Gatekeeper

Professor Black

Sanhedrin

The Neptune Power Federation

Dead Congregation

Mega Colossus

Matterhorn

Wytch Hazel

Faustcoven