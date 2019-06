SACRILEGE bringt

Die Band aus der NWoBHM-Zeit, die in den Achtzigern zwei Demos produzierte und seit 2013 wirklich Alben veröffentlicht, hat ein weiteres Werk mit dem Titel "The Court Of The Insane" angekündigt, das am 2. August 2019 über Pure Steel erscheinen wird. Hier ist die Trackliste:

1. Celestial City

2. Lies

3. The Court Of The Insane

4. Bring Out Your Dead

5. Depression

6. No Bequeath

7. The Prophet

8. Unhinged Mind

9. I Can Hear The Silence

10. Ride Free