SAINTED SINNERS: Zweiter Album Trailer

SAINTED SINNERS hat einen weiteren Trailer für das am 16.2. erscheinende neue Album "Back With A Vengeance" veröffentlicht. In diesem erzählt uns Gitarrist Frank Pane etwas über das Songwriting.









Die neue Scheibe wird bei einer Release Show am kommenden Freitag in der Traube Bellenberg live vorgestellt.

