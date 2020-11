SAINTED SINNERS ist ganz oben

Die Band um Frank Pané, den wir alle natürlich auch von BONFIRE kennen, hat sich für das am 4. Dezember erscheinende dritte Album "Unlocked And Reloaded" mit Jacopo Meille von den TYGERS OF PAN TANG einen großartigen Sänger ins Boot geholt. Jetzt ist der erste Song als Video veröffentlicht worden. Hier ist 'Standing On Top':

Vorbestellen kann man das Album hier in der limitierten Holzbox oder der Jewel-Case-Version.

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Frank Jaeger Tags: sainted sinners unlocked and reloaded frank pan standing on top