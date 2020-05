SAINTS OF DEATH mit neuem Video

So kann man Double Bass natürlich auch verstehen. Die kanadische Düster-Metal-Band SAINTS OF DEATH spielt mit einer Gitarre und zwei Bässen. Aktuell ist die Truppe mit dem neuen Video zu 'Repentance' bei YouTube am Start. Die Nummer wird auf dem Minialbum "Ascend To The Throne" vertreten sein, das am 10. Juli erscheinen soll.





