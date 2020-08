SANCTUM: Üppig erweiterte Neuauflage der einzigen EP erhältlich

In Griechenland war man zuletzt offenbar wieder einmal ganz besonders emsig auf Trüffelsuche. Mit Erfolg, denn das Spezialitäten-Label Arkeyn Steel hat erneut etwas ganz Besonderes für uns ausfindig machen und in Umlauf bringen können.

Die Rede ist von "Believers", der ersten und einzigen EP von SANCTUM aus New Jersey. Die Aufnahmen der sechs Songs wurden in Kooperation mit Ray Babula, einem der beiden Gitarristen des Quintetts, in aufwändiger Kleinarbeit restauriert und klangtechnisch überarbeitet. Zudem enthält die limitierte CD-Neuauflage eine umfangreiche Band-History im Booklet.

Und wie es sich für derlei Re-Releases gehört, hat man obendrein die Archive geplündert und sieben weitere Songs auf dem Dreher verewigt. Diese stammen aus unterschiedlichen Demo-Aufnahmen aus den Jahren 1987 bis 1992.

Noch Fragen? Ach, wie SANCTUM klingt, fragt ihr mich? Cool! Aber lauscht einfach selbst: