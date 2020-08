THE ALLMAN BETTS BAND:

Mit "Down To The River" veröffentlichte die von Devon ALLMAN und Duane BETTS angeführte, siebenköpfige Formation im Vorjahr ein überaus bemerkenswertes Debüt. Schließlich war es das erste Mal überhaupt, dass die Band in dieser Besetzung zusammenspielte.

Die Motivation innerhalb des Septetts muss ebenso gewaltig sein wie die Fülle an Ideen, denn knapp mehr als ein Jahr später ist man bereits dazu in der Lage einen Nachfolger zu offerieren. Der trägt den Titel "Bless Your Heart", wird insgesamt 13 Songs umfassen und als Doppel-Album aufgelegt werden. Unterstützung dafür erhielt man von diversen Freunden und Gast-Musikern aus der Americana-Szene, etwa von Jimmy Hall oder Susan Marshall.

Einstimmen kann man sich auf "Bless Your Heart" bereits, denn die Videos zu 'Pale Horse Rider'

und 'Magnolia' gibt es schon einige Zeit im Netz zu bestaunen: