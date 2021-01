SANGUISUGABOGG: Plattendeal mit Century Media Records geschlossen

Die in Ohio beheimatete Death-Metal-Band SANGUISUGABOGG hat einen Plattendeal mit Century Media Records geschlossen. Am 26.03.2021 wird darüber auch schon das erste Album der Band mit dem Titel "Tortured Whole" erscheinen. Mit dem Song 'Menstrual Envy' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck.



Die Band sagt dazu: "We gather here today to announce our partnership with Century Media and to release 'Menstrual Envy,' the first single off our LP "Tortured Whole". This is a love song about chopping off your own damn hog. Thanks."



Die Tracklist liest sich so:

1. Menstrual Envy

2. Gored In The Chest

3. Dragged By A Truck

4. Pornographic

5. Dead As Shit

6. Tortured Whole

7. Interlube

8. Dick Filet

9. Urinary Ichor

10. Posthumous Compersion

11. Felching Filth

