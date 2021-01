A.A. WILLIAMS mit Musik zur Zeit

Die Londoner Musikerin ist nicht umsonst nur in Schwarz und Weiss anzutreffen. Ihr programmatisches Album "Songs From Isolation" wird über Bella Union am 19.03.2021 erscheinen und vereint reduzierte Coverversionen gut ausgewählter Stücke, die die Melancholie schon von ihren Komponisten mit eingeschrieben bekamen, hier z.B. 'Nights In White Satin', im Orignal von THE MOODY BLUES. Und 'Lovesong' von THE CURE.

Weiterhin finden sich Songs von DEFTONES, THE PIXIES, GORDON LIGHTFOOD, RADIOHEAD oder NICK CAVE.

Die gesamte "Isolation"-Reihe kann man sich übrigens bereits bei Youtube zurückgelehnt geben.

