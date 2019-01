SATAN'S HOST - neue Alben für 2019 angekündigt

SATAN'S HOST, das diabolische Colorado-Kommando um Patrick Evil (im Bild) und Leviathan Thisiren (alias Harry Conklin) hat heute über Facebook kurz und knapp verlauten lassen, dass man gerade für 2019 neue Alben aufnehme. Die Rede ist also von mehreren neuen Veröffentlichungen. Ob uns ein gesplittetes Doppelalbum erwartet wie anno 2015 die "Pre-Dating God"? In Kürze soll es mehr Informationen geben.

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: satans host harry conklin patrick evil jag panzer titan force three tremors

vorherige

nächste

Anderes Thema:teilt mit, dass man für 2019 Alben aufnehme. Wieder eine Doppelkiste wie bei "Pre-Dating God"? Ich freue mich.[QUOTE="Band via Facebook"]Satan's Host is recording new albums for 2019! Stay tuned the Power of Satan compels us...[/QUOTE] Anderes Thema:teilt mit, dass man für 2019 Alben aufnehme. Wieder eine Doppelkiste wie bei "Pre-Dating God"? Ich freue mich.[QUOTE="Band via Facebook"]Satan's Host is recording new albums for 2019! Stay tuned the Power of Satan compels us...[/QUOTE]