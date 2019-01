SPV/STEAMHAMMER feiern 35jähriges Jubiläum mit Signing einer Rocklegende

Zum 35jährigen Jubiläum machen sich SPV/STEAMHAMMER selbst ein ganz besonderes Geschenk. Niemand Geringeres als Rocklegende SUZI QUATRO steht ab sofort bei dem Label aus Hannover unter Vertrag, Das neue Album der Queen of Rock N‘ Roll "No Control" ist für den 29. März 2019 angekündigt. Vorab erscheint bereits am 15. Februar die Single 'No Soul/No Control'.



POWERMETAL.de gratuliert sowohl zum Jubiläum als auch neusten Signingcoup recht herzlich!

