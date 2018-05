SAVIOUR MACHINE: Eric Clayton solo!

Wie Sänger Eric Clayton heute per Facebookvideo mitgeteilt hat, wird es neben einem neuen Album seiner Band SAVIOUR MACHINE auch noch eine Solo-Scheibe von ihm geben. Die ganze Angelegenheit wird unter dem Namen ERIC CLAYTON & THE NINE in Zusammenarbeit mit einigen holländischen Musikern erscheinen und den Titel 'A Thousand Scars' tragen. Spannend.

Quelle: Eric Clayton Redakteur: Holger Andrae Tags: saviour machine eric clayton