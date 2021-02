SCARDUST mit Live Stream Show

In der ausgelaugten Corona-Zeit bietet die israelische Progressive-Symphonic-Metal-Band SCARDUST eine Live Stream Show an. Das Online-Event mit dem Titel "Breaking The Ice" steigt am 18.03.2021 um 20 Uhr (UTC +1) via Facebook.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

