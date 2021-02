SYLVATICA: Neues aus der Melodic-Death-Sparte

Die dänische Metalband SYLVATICA kündigt die Veröffentlichung ihres zweiten Albums an. Die 2009 gegründete Formation, die sich dem Melodic Folk Death Metal zurechnet, präsentiert auf dem erwarteten Werk "Ashes And Snow" die folgenden Songs:

01. Daybreak

02. Ashes And Snow

03. Pillars Of Light

04. Creation

05. Cosmic Strings

06. Helios

07. Halls Of Extinction

Wer sich für Bands wie WINTERSUN oder KALMAH und ENSIFERUM interessiert, dem - so heißt es - könnte auch SYLVATICA gefallen.

Das Cover Artwork der bei Pest Records (in Russland in Zusammenarbeit mit Satanath Records) erscheinenden Scheibe stammt von Pierre-Alain (3mmi Design).

Quelle: Pest Records Redakteur: Erika Becker Tags: sylvatica ashes and snow melodic folk death metal