SCARLET AURA zeigt neues Video

Heavy Metal aus Rumänien mit dem Titel 'Stormbreaker', was kann da schiefgehen?

Das dazugehörige Album heißt ebenso und ist hier erhältlich. Bei dem Cover ist aber jemand mit dem Farbtopf ausgerutscht, der?

Im Herbst wird die Band dann im Vorprogramm von PRIMAL FEAR und FREEDOM CALL unterwegs sein:

11.09.20 CH - Sion / Le Port Franc

12.09.20 DE - Stuttgart / LKA Longhorn

13.09.20 DE - Mannheim / MS Connexion Complex

15.09.20 CH - Pratteln / Z7

16.09.20 IT - Milan / Legend 54

18.09.20 ES - Barcelona / Razzmatazz

19.09.20 ES - Madrid / Sala MON Live

20.09.20 ES - Bilbao / Santana 27

22.09.20 FR - Villeurbanne-Lyon / CCO Villeurbanne

23.09.20 FR - Paris / La Machine du Moulin Rouge

24.09.20 BE - Vosselaar / Biebob

25.09.20 UK - London / The Dome

26.09.20 DE - Bochum / Zeche

27.09.20 DE - Berlin / Lido Club

29.09.20 DE - Hamburg / Markthalle

30.09.20 DE - Saarbrücken / Garage

02.10.20 DE - Regensburg / Airport-Eventhalle

03.10.20 DE - Burgrieden / Riffelhof

04.10.20 DE - Fulda / Kulturzentrum Kreuz

06.10.20 DE - München / Backstage Halle

07.10.20 HR - Zagreb / Boogaloo Zagreb

08.10.20 HU - Budapest / Barba Negra

09.10.20 CZ - Zlín / Masters of Rock Cafe

10.10.20 CZ - Prague / Meet Factory