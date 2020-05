MICHAEL SCHENKER FEST offenbart das 'Beast In The Shadows'

Das neue Video der Band um den blonden Saitenakrobaten trägt den Namen 'The Beast In The Shadow':

Michael Schenker kommentiert: "Obwohl wir viele Shows absagen mussten und jetzt zuhause bleiben müssen - wir haben immer noch unseren Rock'n'Roll! Ich hoffe, wir können viele von euch Rock Fans mit unserem neuen Video 'The Beast In The Shadows' aufmuntern. Der Song ist einer meiner Favoriten von dem letzten MICHAEL SCHENKER FEST Album "Revelation".

Es ist ein großartiger Song mit einer sehr emotionalen Performance von Graham Bonnet, die auch im Video fantastisch zur Geltung kommt. Der Song zeigt die andere Seite des Albums, die bisher nicht sehr betont wurde. Das Album hat viele beschwingte Songs, die manche, die das Album noch nicht vollständig angehört haben, möglicherweise bisher verpasst haben. Ich bin sehr stolz auf das “Revelation” Album und finde, dass es eines meiner Besten bisher ist. Hört es euch an und ihr werdet sehen, was ich meine. Also rockt weiter, bleibt gesund und genießt die Songs!"

