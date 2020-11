SCARLET DORN: Neues Album

Die Musikerin SCARLET DORN wird am 29. Januar 2021 via Oblivion (Spv) ihr zweites Album mit dem Titel "Blood Red Bouquet" veröffentlichen. Am 27.11.2020 erscheint die erste Single 'Scorched By A Flame So Dark'. Ein Video gibt es auch dazu.



Eines der Highlights des Albums soll der Song 'Proud & Strong' sein. Er ist ein Duett mit Sven Friedrich (SOLAR FAKE, ZERAPHINE, DREADFUL SHADOWS).

