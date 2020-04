SCOTT STAPP von CREED ist der 'Survivor', Tour im Herbst?

Der Sänger hat ein neues Video veröffentlich zu dem Lied 'Survivor' von seinem Album "The Space Between The Shadows": Youtube.

Ein echter Optimist ist der Junge auch, denn er hat für Oktober und November eine Europatour angekündigt. Na, warten wir mal ab, aber hier ist zumindest die geplanten Tourstopps:

26.10.20 UK – London / O2 Academy Islington

27.10.20 UK – Birmingham / The Mill

28.10.20 UK – Leeds / Warehouse

30.10.20 FR – Paris / Trabendo

31.10.20 FR – Lyon / CCO

02.11.20 IT – Treviso / New Age

03.11.20 CH – Zürich / Dynamo

05.11.20 DE – München / Backstage Werk

07.11.20 DE – Nürnberg / Hirsch

08.11.20 AT – Wien / Szene

10.11.20 PL – Warsaw / Proxima

11.11.20 DE – Berlin / Kesselhaus

14.11.20 DE – Heidelberg / Halle 02

16.11.20 DE – Köln / Live Music Hall

17.11.20 NL – Leiden / Gebr De Nobel

19.11.20 BE – Antwerp / Trix

20.11.20 DE – Dortmund / FZW

21.11.20 DE – Hamburg / Gruenspan

25.11.20 SE – Gothenburg / Trädgårn

27.11.20 NO – Oslo / Youngs

28.11.20 SE – Stockholm / Fållan

30.11.20 FI – Helsinki / Tavastia