SEASON OF GHOSTS: Video zu 'Listen'

SEASON OF GHOST, die Band um Ex-BLOOD STAIN CHILD-Sängerin Sophia Aslanides, war 2019 auf Tour u.a. im Turock in Essen Petit Bain in Paris und The Underworld in London. Aus dem dort aufgenommenen Live-Footage hat die Band ein Video zusammengestellt und nun als Clip zum Song 'Listen' veröffentlicht.

'Listen' stammt vom Album "A Leap Of Faith", das am 23. Oktober 2018 veröffentlicht wurde. Zu diesem Song ist bereits ein Lyrik-Video erschienen.

