SEAX speedet sich durch

Die US Flitzefinger setzen auf Klassik - klassisch kitschiges Cover wie aus den Achtzigern und Speed Metal der unnachgiebigen Sorte wie in den, na? Richtig, Achtzigern. Nur modern aufgenommen. Hört mal 'Killed By Speed': Youtube.

Auf dem Scheibchen werden sie ab 5. April durch diese Titel rasen:

1. Fallout

2. Rituals

3. Killed by Speed

4. Bring Down the Beast

5. Feed the Reaper

6. Interceptor

7. Winds of Atomic Death

8. Legions Arise

9. Riders of the Oldworld

10. Born to Live Fast