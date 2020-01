SELFLESS ORCHESTRA: Neue Qualität aus Perth

In der australischen Stadt Perth haben sich im Herbst 2018 Musiker der dortigen Szene zu einer musikalischen Großkollaboration zusammengefunden, denn nicht weniger als zehn Leute haben an "Great Barrier" mitgetan, dem in Kürze erscheinenden ersten Album.

Als erstes Lebenszeichen der "Band", die in der Heransgehensweise an Kollektive wie DO MAKE THEY THINK, MOGWAI, THE BROKEN SOCIAL SCENE oder GOODSPED! YOU BLACK EMPEREOR erinnert, gibt es den Achtminüter 'Eden is Lost'.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Against PR