SERIOUS BLACK kündigt neues Album und Tour an

Die Melodic Metaller mit Musikern aus so illustren Bands wie FIREWIND, RHAPSODY, TAD MOROSE, DREAMSCAPE, EDENBRIDGE und VISIONS OF ATLANTIS schicken am 25. August ihr drittes Album in die heimischen CD-Schächte und Plattenteller in Form eines 14-Track-Jewel-Case, Digipack mit zusätzlicher Live-Scheibe oder dem limitierten Box-Set mit zusätzlicher dritter CD, die einen Unplugged-Tonträger namens "First Light" beinhaltet. Das Konzeptalbum wird "Magic" heißen und auch ausgiebig als Headliner mit Support Herman Frank betourt werden:

07.09.17 DE - Nürnberg - Hirsch 7

12.09.17 UK - London - Underworld

20.09.17 AT - Salzburg - Rockhouse

21.09.17 CH - Zürich - Werk 21

22.09.17 DE - Munich - Backstage

23.09.17 CZ - Zlin - Masters of Rock Cafe

24.09.17 HU - Budapest - D¸rer Kert

26.09.17 DE - Weinheim - Cafe Central

27.09.17 DE - Hamburg - Markthalle

28.09.17 DE - Oberhausen - Helvete

29.09.17 DE - Stuttgart - Club Zentral

30.09.17 DE - Berlin - Nuke Club

01.10.17 AT - Vienna - Viper Room

Jetzt hören wir doch mal rein mit dem Stück 'Burn! Witches, Burn!': Youtube.