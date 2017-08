MASTODON: Vier Live-Auftritte im November

...in unserem Einzugsgebiet. Die US Prog-Metaller machen auf der "Emperor Of Sand"-Tour an folgenden Locations mit RUSSIAN CIRCLES und außer in Berlin auch mit RED FANG Halt:

Fr. 10.11.2017 Berlin - Huxley’s Neue Welt

Di. 14.11.2017 Herford - X – Herford

Do. 23.11.2017 Leipzig - Haus Auensee

Sa. 25.11.2017 München - Tonhalle