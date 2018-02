SETTLE YOUR SCORES: Neuer Plattendeal, neues Album, erste Single

Im Hause SETTLE YOUR SCORES ist ganz schön etwas los. Die Buben haben einen neuen Vertrag mit Sharptone Records unterschrieben. Das erste Resultat der Zusammenarbeit wird das am 13. April erscheinende Album "Better Luck Tomorrow" sein, dessen erste Single 'Keep Your Chin Up and Your Expectations Down' bereits als Video zu genießen ist: Youtube.

Die US-Band kommentiert wie folgt: "Unser neuer Song 'Keep Your Chin Up And Your Expectations Down' handelt von den wundersamen Freuden des Datens in der heutigen Zeit, einer Kultur, die auf sofortiger Befriedigung und kurzen Aufmerksamkeitsspannen basiert und sprunghafte Charaktere hervorruft. Dieser Song wurde stark von einer Episode von "Master of None" inspiriert, in der die Hauptfigur beginnt eine Dating-App zu benutzen und eine Reihe von unbedeutenden Dates voller Enttäuschungen und peinlichen Situationen durchläuft. Es erinnerte mich sehr an meine eigenen Erfahrungen und ich wusste sofort, dass ich das zu einem Song machen wollte. Beim Dreh des Videos wollten wir diese Erfahrungen in weniger als dreieinhalb Minuten auf überzeugende Weise vermitteln, sodass ein Speed-Dating-Szenario die naheliegende Wahl zu sein schien. Musikalisch erinnert der Song sehr an den Pop-Punk der frühen 2000er Jahre. Der sehr eingängige und energiegeladene Chorus machte den Song zu einem starken Kandidaten für die erste Single. Das neue Album ist ziemlich anders im Vergleich zu unserem vorherigen Material und wir sind sehr gespannt, wie die Leute reagieren werden!"

Das Album kann bereits jetzt bei Sharptone vorbestellt werden