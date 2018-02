ANCST: Album, Video, Tour

Auch bei den Deutschen Black Metaller ANCST gibt es das volle Programm. Ihr neues Album "Ghost Of The Timeless Void" wird nächste Woche erscheinen und mit dem Video zu 'Dying Embers' dürfen wir schon eine Kostprobe hören: Youtube.

Anschließend geht es dann auf Tour:

March 9 • GER, Leipzig, Mörtelwerk

March 10 • GER, Zittau, Emil

March 11 • CZ, Prague, Underdog's

March 12 • AT, Wien, EKH

March 13 • AT, Graz, SUB

March 14 • CRO, Zagreb , AKC Attack

March 16 • IT, Rimini, Grotta Rossa

March 17 • IT, Fontanafredda, Astro Club

March 18 • CH, Bern, Cafete

March 19 • CH, Thun, Akut

March 20 • CH, Geneva, La Makhno

March 21 • FR, Clermont Ferrand, Raymond Bar

March 22 • FR, Rennes, Mondo Bizarro

March 23 • FR, Paris, Le Klub

March 25 • UK, Manchester, Aatma

March 26 • UK, Bristol, Gryphon

March 27 • UK, London, Black Heart

March 28 • B, Antwerp, Music City

March 29 • NL, Amsterdam, tba

March 30 • NL, Arnhem, Willemen

March 31 • GER, Darmstadt, Oettinger Villa

April 1 • GER, Wolfsburg, Juha Ost

June 6 • DE, Berlin, Eastend