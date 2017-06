SHADOWBANE headlinen

Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr das "Source of Steel Open Air Festival" im Süden Hamburgs statt. Newcomer und Undergroundperlen aus nah und fern versprechen eine rauschende Party für Anhänger des musikalischen Stahls traditioneller Schmiedetechnik. Gloryful, Liquid Steel und Shadowbane sind nur einige der Bands, welche am 10. Juni 2017 das Clubgelände der Tipsy Apes in Hamburg-Heimfeld zur Quelle des Stahls werden lassen.

Headliner sind dieses Mal die Lokalmatadore Shadowbane. An ihrem Gig auf dem Metal Bash Open Air 2016 hatte Powermetal.de lediglich zu bemängeln, dass der Startplatz viel zu früh war. Dies wird heuer nicht passieren, sollen die dystopischen und doch partytauglichen Songs doch den krönenden Abschluss der Live-Aktivitäten des diesjährigen Festivals bilden.

"Source of Steel Open Air Festival 2017":

10.6.2017

Am Radeland 25A in HH-Heimfeld (Tipsy Apes e.V.)

Unkostenbeitrag: 15€

Einlass: 14 Uhr

Bands: Shadowbane, Gloryful, Liquid Steel, Full Assault, Total Violence, Midnight Prey, Rayder