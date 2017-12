SHADOWKEEP - Neuer Sänger und neuer Deal

SHADOWKEEP, die progressive Power-Metal-Band aus Surrey-Guilford in England, hat einen neuen Deal unter Dach und Fach gebracht und zwar bei Pure Steel Records. Außerdem hat die Band einen neuen Sänger in Ihren Reihen, und zwar keinen Geringeren als James Rivera, den jeder von uns natürlich von HELSTAR und DESTINY'S END, sowie von unzähligen anderen Bands und Projekten her kennt.

Weil es sich für die Band um einen wirklichen Neuanfang handelt, wird das kommende Album auch den Titel "Shadowkeep" tragen. Nähere Details zum Album wird es in Bälde geben. Bereits bekannt ist indes, dass das Album von Riveras HELSTAR-Bandkamerad Larry Barragan in Texas, sowie von Karl Groom in Großbritannien produziert werden wird.

Aus Anlass der neuen Zusammenarbeit wird das Erzgebirgslabel Pure Steel auch die alten Scheiben von SHADOWKEEP, namentlich "Corruption Within", "A Chaos Theory" und "The Hourglass Effect" sowie die selbstbetitelte EP aus dem Jahre 1999 neu auflegen, und zwar als Vinyl mit Bonustracks.

Abschließend wird bekanntgegeben, dass SHADOWKEEP auch als Headliner des "Full Metal Osthessen"-Festivals bestätigt sind, das vom 02.-04.03.2017 in Niederaula in Hessen stattfinden wird. Auch hier werden Details zur genauen Spielzeit noch folgen; jedenfalls soll es der erste Gig der Band mit James Rivera werden.