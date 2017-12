WOLFSHEAD: Video zu 'Division Of The Damned'

Zu dem im Oktoer erschienenen Album "Leaden" haben die Finnen nun ein Video nachgeschoben, das man hier sehen kann: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Vukodlak (4:40)

2. Children Shouldn’t Play With Dead Things (4:11)

3. Purifier (4:12)

4 .When The Stars Are Right (6:25)

5. Division Of The Damned (5:01)

6. Haruspex (4:01)

7. Winds Over Potter’s Field (1:54)

8. The Hangman (7:44)