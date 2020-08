SHARDANA ist jetzt bei Rafchild Records

Epic Metal aus Sardinien ist ein schöner, exotischer Farbtupfer in der Metal-Landschaft, den sich Rafchild Records in Form der Band SHARDANA eingekauft hat. Bisher hat die Band, die sich nach einem sardinischen Piraten benannt hat, eine EP mit dem Titel "Shardana" und einen Longplayer namens "No Cadena, No Presoni, No Spada, No Lei" veröffentlicht. Das neue Album wird "Milli Annos" heißen und bald zuerst auf CD, später auch auf Vinyl erscheinen.

