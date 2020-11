SICK OF IT ALL: Die Geschichte der Koller-Brüder erscheint in Buchform

Lou und Pete Koller haben die Entwicklung der Hardcore-Szene in New York mit der von ihnen vor gut 35 Jahren gegründeten Formation SICK OF IT ALL fraglos entscheidend mitgeprägt. Ihr Einfluss auf die Musikwelt war nicht nur nachhaltig, sondern ist immer noch gewaltig, führt man sich diverse Erfolgsgeschichten der momentan "hippen" Konkurrenz an.

Gemeinsam mit dem Autor Howie Abrams hat das Brüderpaar nun seine Autobiographie verfasst, die unter dem Titel "Blut & Schweiß - Sick Of It All - Die Geschichte der Koller-Brüder" am 26. 02. 2020 im IP Verlag (ISBN: 978-3-940822-14-7) erscheinen wird.

Die deutsche Übersetzung wird 272 Seiten umfassen und neben der Geschichte der Brüder auch Kommentare von weiteren Familienmitgliedern, Freunden, ehemaligen und aktuellen Bandkollegen sowie von Musikern prominenter Bands wie EXODUS, SLAYER, D.R.I., H2O, NAPALM DEATH oder SEPULTURA enthalten.