SIGNUM REGIS: Neues Album, erstes Video

"The Seal Of A New World" wird das am 22. November über Beyond The Storm Productions erscheinen wird. Darauf gibt es mit 'I Always Go All-In' bereits das erste Video: Youtube.

Hier ist die ganze Trackliste des Albums, das im Bandshop bereits bestellt werden kann:

Kings Of The Underground

Prisoner’s Elegy

I Always Go All-In

The City Of God

The Seal Of A New World

A Memory

Phantasmagoria

Let Freedom Ring

Never Surrender

Fly away

Shalom

Scheme Of Lies (bonus)

Quelle: Against PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: signum regis the seal of a new world i always go all-in